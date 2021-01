Vaccino AstraZeneca: da oggi iniziate le somministrazioni in Gran Bretagna

Mentre L’Ema temporeggia sulla sua autorizzazione, che probabilmente non arriverà neanche entro gennaio, il vaccino anglo-italiano ChAdOx1 di AstraZeneca-Oxford spicca il volo in Gran Bretagna dove, dalle 7:30 di questa mattina, viene inoculato nei pazienti che ne hanno diritto. In particolare il primo a vederselo somministrare è stato l’82enne Brian Pinker, un uomo che, tra l’altro, ha problemi di salute perché in dialisi, ma si è detto ben felice di ricevere il vaccino:

Sono così felice di aver ricevuto il vaccino e orgoglioso che sia stato inventato proprio qui. Oggi in ospedale sono stati tutti grandiosi e non vedo l’ora di celebrare il mio 48esimo anniversario di matrimonio con mia moglie Shirley quest’anno.

In Inghilterra questa settimana saranno aperti centinaia di nuovi centri di vaccinazione che andranno ad aggiungersi ai 730 già esistenti. Del vaccino sviluppato presso il Jenner Institute dell’Università di Oxford in collaborazione con la società AstraZeneca e l’italiana Irbm Science Park sono già a disposizione 520mila dosi e in totale le autorità britanniche ne hanno ordinate 100 milioni, che vanno ovviamente ad aggiungersi al vaccino Pfizer-BioNTech.

Il ministro della Salute Matt Hancock ha parlato con Sky News della situazione particolarmente difficile in cui si trova il Regno Unito e ha ammesso che potrebbe essere dichiarato un nuovo lockdown nazionale per bloccare la diffusione del contagio, che nelle ultime settimane ha subito un’accelerazione a causa della variante inglese e anche delle festività.

Hancock ha detto che al momento non sente di poter escludere nulla e poi alla radio della BBC ha aggiunto di essere “incredibilmente preoccupato per la variante sudafricana” che, secondo lui, è un problema ancora più grave di quella inglese.

Proprio per questo motivo il Regno Unito ha già limitato i voli dal Sudafrica e ha introdotto l’obbligo di quarantena per i passeggeri che arrivano da quel Paese.