COVID-19, 2.617 nuovi casi in Veneto. Ricoveri in calo

Il Veneto, come sempre in anticipo rispetto ad altre Regioni italiane, ha ufficializzato questa mattina che nella notte sono stati accertati 2.617 nuovi casi di COVID-19, in calo di quasi 800 unità rispetto a ieri, anche se per il momento non sappiamo a fronte di quanti tamponi perché il dato sarà ufficializzato soltanto nelle prossime ore.

Coi dati odierni sale così a 79.711 il numero delle persone attualmente positive in Veneto, ma il numero è destinato a superare la soglia degli 80mila forse già domani. Scende, invece, il numero delle persone ricoverate con sintomi: 2.582 in totale, 9 in meno rispetto a ieri, mentre le terapie intensive sono aumentate di 4 unità, per un totale di 331 pazienti.

Toscana: 908 nuovi positivi

Positivo anche il primo bollettino diffuso dalla Toscana, dove nelle ultime ore i nuovi positivi non hanno superato le mille unità: 908 casi a fronte di 14.376 contro i 1.196 emersi da 16.371 tamponi.

Marche: 518 nuovi positivi

Nelle Marche, invece, nelle ultime 24 ore sono aumentati i nuovi positivi e i tamponi analizzati. 518 nuovi positivi a fronte di 3.451, mentre ieri erano stati confermati 473 nuovi positivi emersi da 2.971.

Dei 518 nuovi positivi, precisano dalla Regione, solo 68 stanno manifestando i sintomi dell’infezione e 139 del totale sono stati riscontri in ambito domestico.