Coronavirus, oltre 1,6 milioni di decessi nel Mondo. Italia prima in Europa

A dieci mesi dall’inizio della pandemia di COVID-19, i dati che vengono aggiornati di ora in ora dalla Johns Hopkins University certificano oggi che 1.613.742 persone sono decedute in tutto il Mondo a causa del nuovo virus.

Il triste record è detenuto dagli Stati Uniti, dove ad oggi i decessi hanno toccato quota 299mila, seguiti dal Brasile con 181mila vittime e dall’India con 143mila. Dopo il Messico, che in queste ore ha toccato quota 113mila vittime per COVID-19 c’è il nostro Paese, quinto al Mondo per numero di decessi – 64.520 – e primo Paese in Europa, prima della Francia (58mila vittime) e della Spagna con 47mila vittime per COVID.

I contagi globali registrati sono stati 72.318.997 dallo scorso gennaio e anche in questo caso sono gli Stati Uniti ad occupare il primo posto con ben 16.257.366 casi di COVID-19 accertati. L’India, il secondo Paese più colpito dalla pandemia, ha quasi la metà dei casi degli USA: 9.884.100 casi. L’Italia si trova al settimo posto con 1.843.712 casi dopo Brasile, Russia, Francia e Regno Unito.

Coronavirus, i dati parziali in Italia

I dati parziali sull’epidemia di COVID-19 diffusi dalle Regioni italiane fanno registrare il calo fisiologico che si ha ogni fine settimana, quando ormai da mesi i tamponi effettuati si riducono drasticamente.

In attesa di conoscere l’andamento del Veneto, la Regione che negli ultimi giorni ha fatto registrare il maggior incremento di nuovi positivi, le Marche hanno confermato questa mattina che nelle ultime ore i nuovi casi accertati sono stati 174 emersi da 1.075 tamponi, quasi un quarto rispetto ai tamponi analizzati il giorno precedente, 4.206, dai quali erano emersi 481 nuovi positivi.

Il Molise non ha ancora diffuso il numero dei tamponi analizzati, ma ha confermato che nelle ultime 24 ore sono stati 40 i nuovi casi di COVID, una vittima e un posto in più occupato in terapia intensiva per un totale di 12.

Calano i contagi – e i tamponi analizzati – anche nella provincia autonoma di Bolzano: 68 nuovi casi emersi da 699 tamponi, ma 9 persone sono decedute nelle ultime 24 ore, cinque in più rispetto ai dati diffusi ieri.