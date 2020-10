Bollettino coronavirus 13 ottobre 2020: 5.901 nuovi casi, 41 vittime e +62 in terapia intensiva

Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da coronavirus COVID-19 in Italia conferma anche oggi il trend in crescita delle ultime settimane, non tanto per il numero dei nuovi positivi – 5.901 casi a fronte di 112.544, 27mila in più rispetto a quelli comunicati ieri – quanto per gli altri indicatori che si confermano un po’ preoccupanti, soprattutto per la rapidità con cui stanno aumentando: nelle ultime 24 ore sono decedute 41 persone, il dato più alto dal 20 giugno scorso.

Nelle ultime 24 ore si è reso necessario il trasferimento in terapia intensiva per 62 persone, mentre il numero dei ricoveri è salito di 255 unità rispetto a ieri.

Anche oggi è la Lombardia ad aver fatto registrare il numero più alto di nuovi positivi, +1.080 in 24 ore, seguita da Campania (+635), Piemonte (+585) e Lazio (+579). Coi dati ufficializzati oggi la Campania diventa la seconda regione attualmente più colpita dalla pandemia di COVID: degli 87.193 attualmente positivi, 14.256 si trovano in Lombardia e 11.778 in Campania. Seguono il Lazio con 10.637 persone attualmente positive e l’Emilia-Romagna con 6.876.

Coronavirus, lo schema dei dati del 13 ottobre 2020

Ecco uno schema coi dati più rilevanti del bollettino di oggi sul coronavirus in Italia:

– 5.901 nuovi casi (ieri erano stati 4.619)

– 365.467 casi totali

– 41 morti (ieri erano stati 39)

– 36.246 morti in totale

– 1.428 nuovi guariti (ieri erano stati 891)

– 514 persone in terapia intensiva (+62, ieri erano 452)

– 242.028 dimessi e guariti in totale

– 81.603 persone in isolamento domiciliare

– 5.076 persone ricoverate con sintomi (+255, ieri erano 4.821)

– 87.193 attualmente positivi

– 112.544 tamponi effettuati (ieri erano stati 85.442, 12.762.699 in totale)

Coronavirus, la distribuzione in Italia al 13 ottobre 2020

Questa è la distribuzione degli attualmente positivi tra le regioni italiane:

14.256 in Lombardia (+1.080)

5.965 in Piemonte (+585)

6.876 in Emilia-Romagna (+341)

6.655 in Veneto (+485)

10.637 nel Lazio (+579)

11.778 in Campania (+635)

6.917 in Toscana (+480)

2.923 in Liguria (+447)

4.877 in Sicilia (+334)

3.998 in Puglia (+180)

1.395 nelle Marche (+82)

685 a Trento (+28)

1.404 in Friuli Venezia Giulia (+38)

1.679 in Abruzzo (+146)

2.900 in Sardegna (+157)

994 a Bolzano (+34)

1.491 in Umbria (+136)

798 in Calabria (+44)

258 in Valle d’Aosta (+33)

497 in Basilicata (+8)

210 in Molise (+49)