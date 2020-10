Bollettino coronavirus 12 ottobre 2020: 4.619 nuovi casi e 39 morti. +302 ricoveri e +32 in terapia intensiva

Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da coronavirus COVID-19 in Italia rifletta il calo dei tamponi effettuati domenica e a cui ormai siamo abituati. Rispetto a ieri sono stati accertati 4.619 nuovi positivi, quasi mille in meno rispetto a ieri, ma a fronte di 85.442 tamponi rispetto ai 104.658 effettuati nelle 24 ore precedenti.

Se, quindi, la situazione dei nuovi positivi sembra più incoraggiate rispetto a ieri, a preoccupare sono anche oggi gli altri dati: il numero delle vittime è salito molto, 39 nelle ultime 24 ore contro i 26 delle 24 ore precedenti, e sono saliti sensibilmente anche i ricoveri (+302) e il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: 32 in 24 ore, per un totale di 420 posti occupati.

La Regione che ha registrato più contagi rispetto a ieri è stata la Lombardia (+696), seguita dalla Campania (+662), dalla Toscana (+466) e dal Piemonte con 454 nuovi casi confermati in 24 ore.

Coronavirus, lo schema dei dati del 12 ottobre 2020

Ecco uno schema coi dati più rilevanti del bollettino di oggi sul coronavirus in Italia:

– 4.619 nuovi casi (ieri erano stati 5.456)

– 359.569 casi totali

– 39 morti (ieri erano stati 26)

– 36.205 morti in totale

– 891 nuovi guariti (ieri erano stati 1.184)

– 452 persone in terapia intensiva (+32, ieri erano 420)

– 240.600 dimessi e guariti in totale

– 77.491 persone in isolamento domiciliare

– 4.821 persone ricoverate con sintomi (+302, ieri erano 4.519)

– 82.764 attualmente positivi

– 85.442 tamponi effettuati (ieri erano stati 104.658, 12.650.155 in totale)

Coronavirus, la distribuzione in Italia al 12 ottobre 2020

Questa è la distribuzione degli attualmente positivi tra le regioni italiane:

13.379 in Lombardia (+696)

5.463 in Piemonte (+454)

6.673 in Emilia-Romagna (+337)

6.289 in Veneto (+328)

10.122 nel Lazio (+395)

11.226 in Campania (+662)

6.504 in Toscana (+466)

2.741 in Liguria (+186)

3.913 in Puglia (+157)

4.682 in Sicilia (+298)

1.329 nelle Marche (+37)

680 a Trento (+2)

1.372 in Friuli Venezia Giulia (+59)

1.532 in Abruzzo (+117)

2.859 in Sardegna (+129)

973 a Bolzano (+45)

1.370 in Umbria (+148)

773 in Calabria (+53)

225 in Valle d’Aosta (+32)

495 in Basilicata (+11)

164 in Molise (+7)