Zona gialla, arancione e rossa. Ecco come cambia l’Italia dal 6 dicembre 2020

Nuova settimana, nuovo cambio di colore per l’Italia a partire dal 6 dicembre prossimo. Sulla base dell’andamento della pandemia di COVID-19 nel nostro Paese emerso dall’ultimo monitoraggio della cabina di regia diffuso oggi, il Ministro della Salute Roberto Speranza si appresta a firmare nelle prossime ore tre diverse ordinanze che condizioneranno gli spostamenti da una Regione all’altra almeno per la prossima settimana.

Tre ordinanze diverse che entreranno in vigore a partire dal 6 dicembre prossimo e che faranno passare una serie di Regioni in area gialla – Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria – e che confermeranno il color arancione per Piemonte, Lombardia, Calabria e Basilicata.

Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passeranno da area rossa ad area arancione, mentre l’unica Regione italiana destinata a rimanere area rossa – e quindi ad alto rischio – sarà l’Abruzzo.

Di seguito un breve schema riassuntivo di come cambierà l’Italia a partire dal 6 dicembre 2020.

Area Gialla dal 6 dicembre

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Marche

Molise

Provincia Autonoma di Trento

Puglia

Sardegna

Sicilia

Umbria

Veneto

Area Arancione

Basilicata

Calabria

Lombardia

Piemonte

Campania

Provincia autonoma di Bolzano

Toscana

Valle d’Aosta

Area Rossa

Abruzzo

Indice RT scende sotto a 1

I dati raccolti dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità relativamente al periodo che va dall’11 al 24 novembre scorsi ci danno finalmente una notizia positiva: l’indice RT medio, calcolato sui casi sintomatici, è sceso sotto ad 1:

Si riscontrano valori di Rt puntuale inferiore a 1 in 16 Regioni e province autonome. Di queste, 15 hanno un RT puntuale inferiore a uno anche nel suo intervallo di confidenza maggiore, indicando una diminuzione significativa nella trasmissibilità.

Di queste 15 Regioni, però, 5 hanno una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese nel caso in cui si mantenga invariata l’attuale trasmissibilità. Si tratta di Emilia-Romagna, Marche, Molise, Provincia Autonoma di Trento e Veneto.

Per queste cinque Regioni la cabina di regia suggerisce “di valutare attentamente la opportunità di adottare misure, anche a livello sub-regionale, di mitigazione previste per il proprio livello di rischio“.

Il Veneto rientra anche tra le cinque Regioni in cui l’indice RT è rimasto sopra l’1:

Molise: 1.38

Veneto: 1.13

Calabria: 1.06

Lazio: 1.04

Toscana: 1.01

Di queste cinque, però, sono tre quelle classificate ad alto rischio da almeno tre settimane: Sardegna, Puglia e Calabria, quest’ultima a titolo precauzionale perché a causa dei dati incompleti non è stato possibile fare una valutazione attendibile.