Vaccino AstraZeneca autorizzato nel Regno Unito

In Italia non sarà approvato neanche a gennaio ma intanto per il vaccino anti coronavirus di AstraZeneca (e Oxford) arriva l’autorizzazione da parte delle autorità sanitarie del Regno Unito. La Medicines and Healthcare products Regulatory Agency spiega che “inizierà a mettere in atto i preparativi per il lancio del vaccino Oxford University/AstraZeneca”.

Questo è il secondo vaccino anti coronavirus autorizzato nel Regno Unito dopo quello di Pfizer/BioNTech che dopo il via libera ha iniziato a essere somministrato la scorsa settimana. “Con due vaccini autorizzati saremo in grado di vaccinare un più grande numero di persone che sono ad alto rischio, proteggendole dalla malattia e riducendo mortalità e ricoveri” spiega il governo inglese in un comunicato. La Gran Bretagna dunque accelera sui vaccini. Ieri nel paese è stato registrato un nuovo picco di contagi da coronavirus, oltre 50mila in 24 ore.