Trump e i tweet compulsivi di Natale: “La frode elettorale è un fatto”

Donald Trump continua a non darsi pace per la sconfitta elettorale dello scorso 3 novembre e si scatena su Twitter. L’ormai ex presidente degli Stati Uniti d’America, ha deciso di festeggiare il Natale con una raffica di tweet che vertono ancora sulla vittoria di Joe Biden. “La frode elettorale non è una teoria cospirazionista, è un fatto”, sottolinea il tycoon, che poi se la prende anche con la società del microblogging, che avrebbe segnalato a suo dire ingiustamente molti dei suoi messaggi. Da tempo, in effetti, Twitter ha deciso di aggiungere un “bollino” ai cinguettii di Trump, segnalando quelli che non trovano riscontro nella realtà dei fatti.

Trump: “Twitter soffoca la libertà di parola”

“Twitter non ha più limiti con le sue segnalazioni – accusa l’inquilino che sta per liberare la Casa Bianca – sta facendo di tutto per sopprimere persino la verità. Dimostra quanto sia pericoloso, soffocando volontariamente la libertà di parola. È molto pericoloso per il nostro paese. Il Congresso sa che questo è il modo in cui comincia il comunismo. La censura nella sua forma peggiore. Eliminate la sezione 230!”, aggiunge.

Ma il presidente USA uscente ne ha anche per i repubblicani, che non lo starebbero più supportando in questa sua battaglia iniziata comunque già prima della sconfitta elettorale. “Ho salvato al,eno 8 senatori repubblicani, compreso Mitch (McConnell, ndr) dalla sconfitta nelle ultime elezioni truccate. Ora, quasi tutti loro se ne stanno seduti a guardare me che combatto contro un nemico feroce, la sinistra radicale democratica. Non dimenticherò mai”. Insomma, il tycoon si sente ormai solo contro tutti, ma non ha alcuna intenzione di mollare e infine sottolinea una delle eredità che lascerà a Biden, ovvero un piano vaccini di massa che sta già procedendo rapidamente. “Più di un milione di americani hanno ricevuto il vaccino contro il virus cinese, un ritmo record”, conclude.