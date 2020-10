Il segretario del PD Nicola Zingaretti oggi ha risposto a margine di un evento alle domande sulla candidatura ufficiale di Carlo Calenda a sindaco di Roma. Il governatore della Regione Lazio ha parlato piuttosto diplomaticamente:

In ogni città il centrosinistra si sta organizzando per vincere le elezioni e anche a Roma c’è una bellissima comunità di centrosinistra che si sta riorganizzando e sta discutendo un manifesto e un percorso per far decidere il candidato sindaco ai romani.