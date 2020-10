Era il messaggio più atteso, quello di Silvio Berlusconi, l’uomo politico a cui Jole Santelli è rimasta sempre fedele, per più di 26 anni. E di lei, scherzando, durante la campagna elettorale per le elezioni regionali del 2020 vinte proprio da Santelli, Berlusconi aveva detto “Non me l’ha mai data”, una battuta, anche volgarotta, che però nel mondo berlusconiano significa molto, significa che per lei ha sempre provato un profondo rispetto.

Questo rispetto e anche molta ammirazione sono emersi oggi dal messaggio di cordoglio che il fondatore di Forza Italia ha diffuso qualche ora dopo aver appreso della notizia della morte. La sua reazione non è stata immediata come quella di altri compagni di partito e perfino degli avversari. Il suo pensiero è arrivato poco prima delle 11 di stamattina, è stato evidentemente studiato, ragionato, probabilmente anche perché preceduto da un momento di profondo dolore, come è stato oggi per molti compagni di partito di Jole Santelli.

Berlusconi ha condiviso sui social un bel po’ di foto scattate negli anni con Jole Santelli, e ha scritto:

Con profonda costernazione apprendo la tragica notizia della prematura scomparsa di Jole Santelli. Nessuna parola è adeguata ad esprimere il mio dolore e quello di tutti noi di Forza Italia. Jole lascia davvero un vuoto incolmabile nelle nostre anime. Era un’amica sincera, intelligente, leale, era una donna appassionata, una combattente tenace. Mi è stata vicina anche nei momenti più difficili. Non aveva paura di nulla, neppure della malattia e della sofferenza.

Il Presidente di Forza Italia che, a 84 anni appena compiuti, ha da pochissimi giorni sconfitto il coronavirus contratto durante le vacanze in Sardegna, ha aggiunto su Jole Santelli:

Come pochi altri aveva saputo mettere nell’impegno politico generosità, intelligenza, cultura, aveva affrontato senza esitare sfide difficili in Parlamento, al Governo, in Forza Italia, fino all’ultima bella battaglia che l’aveva portata alla Presidenza della sua Regione. Jole rappresentava la speranza del riscatto di una terra che amava appassionatamente, l’idea di un Mezzogiorno che ha in sé stesso la dignità e la forza di essere protagonista del futuro, di guardare all’Europa e al mondo.

Infine ha concluso con un pensiero per i suoi cari e per tutti coloro che la amavano:

Ai suoi cari, a tutti coloro che l’hanno conosciuta, stimata, amata voglio esprimere il mio cordoglio più sentito e più profondo.Il loro dolore è anche il mio.