Il travagliato incontro dei capigruppo di maggioranza sulla riforma del Mes si sarebbe concluso con un accordo sulla risoluzione da votare domani in aula. Così secondo Adnkronos. Dopo le ipotesi di rottura da parte di Italia Viva quindi si sarebbe trovato spazio per un’intesa sulla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, riforma che il Movimento 5 Stelle considera in larga parte peggiorativa.

L’incontro avrebbe visto protagonisti di un acceso confronto Partito democratico e M5S, secondo fonti di Italia Viva, favorevole come i dem alla riforma del Mes. I capigruppo del partito di Renzi, anche se è stata raggiunta l’intesa di massima sul testo da mandare al voto, sarebbero pronti a firmare la risoluzione di maggioranza solo dopo aver ascoltato le comunicazioni in parlamento del premier Giuseppe Conte previste appunto per domani.