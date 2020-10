Walter Ricciardi, consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da coronavirus e rappresentante dell’Italia in seno al Consiglio Esecutivo dell’OMS, oggi ha parlato della necessità di indire un lockdown totale nelle due città in cui negli ultimi giorni i contagi da coronavirus stanno aumentando maggiormente, ossia Milano e Napoli.

Ricciardi ha detto che in queste due città si può prendere il Covid “entrando al bar, al ristorante, prendendo l’autobus” perché “stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo” in quanto il virus circola tantissimo e dunque, secondo lui, “le ultime restrizioni adottate, che possono essere efficaci nel resto del territorio, non bastano”.

Intanto il governatore della Lombardia Attilio Fontana stamattina ha diramato una nota per smentire tutte le voci che parlano di un lockdown totale nella sua regione e ha detto che si tratta di notizie false, aggiungendo un suo commento:

“Non si riesce proprio a capire perché una parte dell’informazione si ostini a seminare insicurezza, instabilità e paura. Di tutto abbiamo bisogno, tranne che di questo. A rendere ancora più grave e inaccettabile il caso specifico è la richiesta, ieri pomeriggio, diana conferma alla notizia. Notizia che era stata smentita da Regione Lombardia”

Nonostante quello che dice la Regione, l’idea di una Lombardia, o quantomeno della città metropolitana di Milano, zona rossa è sempre più diffusa, perché i contagi continuano ad aumentare in maniera esponenziale. In fondo tra la prima e la seconda ondata si è più volte ripetuto che nel caso in cui la situazione fosse degenerata, sarebbero subito scattate le zone rosse, per non ripetere l’errore di Alzano Lombardo.

Invece, adesso che la situazione sta davvero peggiorando di giorno in giorno, le autorità locali cincischiano ed evidentemente non hanno il coraggio di dichiarare il lockdown in una città così importante come Milano e la zona circostante.