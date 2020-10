Pellegrini e Di Francisca: “Se nuovo lockdown noi ci ritiriamo”

Lo scorso aprile il Presidente del Comitato organizzatore di Tokyo 2020 Yoshiro Mori, in un’intervista al quotidiano giapponese Nikkan Sports, aveva spiegato che i Giochi Olimpici non potranno essere posticipati oltre il 2021, chiarendo che se l’epidemia da Coronavirus fosse continuata anche nel 2021 le Olimpiadi di Tokyo sarebbero state cancellate.

Adesso che questa possibilità si fa sempre più concreta, alcune atlete cominciano a pensare al loro futuro. È il caso di Federica Pellegrini, che nei giorni scorsi ha contratto il Covid e ora sta aspettando di terminare la sua quarantena. In una intervista al Fatto Quotidiano la “Divina” ha detto:

Se c’è un altro lockdown io smetterò di nuotare. Ho le spalle larghe, ma so quello che dico. Le Olimpiadi con un nuovo lockdown verranno annullate e io tra tre anni non nuoterò più.

Federica Pellegrini ad agosto ha compiuto 32 anni, un’età “molto avanzata” per chi pratica nuoto a livello agonistico, tanto che molti campioni si ritirano anche prima dei 30 anni. Lei è un caso particolare, perché è sempre riuscita a essere competitiva, è un’atleta particolarmente longeva, anche grazie al fatto che si allena scrupolosamente. Il Covid, però, rischia di compromettere i suoi piani da più punti di vista.

La nuotatrice, campionessa olimpica a Pechino 2008, ha anche parlato di come si è contagiata:

È strano perché avevo fatto un tampone molecolare domenica, negativo. Mercoledì ho nuotato e mi sono sentita le gambe doloranti, il pomeriggio avevo il mal di gola. Giovedì ho rifatto il molecolare e sono risultata positiva. In quel weekend ero a Roma per un programma televisivo ed eravamo controllatissimi. Ho viaggiato in treno, sono stata in hotel. Non sono andata a cena con persone estranee alla produzione.