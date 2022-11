Nobis Assicurazioni sponsor di “Metti in campo il cuore per l’Ucraina”, partita a sostegno della popolazione di Leopoli

Nobis Assicurazioni, la compagnia danni del Gruppo Nobis che propone polizze a elevato contenuto di servizio nelle aree auto e mobilità, turismo e viaggi, salute, casa e assistenza, è lieta di annunciare la sua partecipazione in qualità di sponsor a “Metti in Campo il Cuore per l’Ucraina”, un’iniziativa di sport, spettacolo e solidarietà a sostegno della popolazione ucraina.

L’evento vedrà contrapporsi sul terreno di gioco dello Stadio Carlo Castellani di Empoli la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni del Cuore del Movimento Shalom Onlus, una speciale selezione composta da personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo. Il ricavato del match, previsto per sabato 19 novembre alle 20:45 e trasmesso in seconda serata su Italia 1 il giorno successivo, sarà interamente utilizzato per la costruzione di case per gli sfollati che hanno perso la loro abitazione a Leopoli, tra le città ucraine maggiormente provate dal conflitto.

Tra i nomi già confermati dei “calciatori” che scenderanno in campo uniti nella beneficienza a favore dell’Ucraina si segnalano, oltre a quelli dell’intera line up della Nazionale Italiana Cantanti, quelli di Sebastian Frey, Fabio Quagliarella, Alessandro Birindelli, Manuel Pasqual, Capitan Ventosa, Antonio Di Natale, Davide Moro, Lorenzo Baglioni, oltre a quello del Presidente di Nobis Assicurazioni, Alberto Di Tanno.

“Quando siamo venuti a conoscenza di questa iniziativa abbiamo fortemente voluto offrire un nostro contributo di solidarietà per dare la possibilità agli uomini e alle donne che hanno visto sgretolarsi le loro speranze durante la guerra, costretti ad abbandonare la loro abitazione per motivi di sicurezza o addirittura a vederla cadere in pezzi, di poter avere nuovamente a disposizione una casa in cui vivere – sottolinea Alberto Di Tanno, Presidente di Nobis Assicurazioni – per questo motivo per noi sarà motivo di grande orgoglio scendere in campo con il Movimento Shalom Onlus e con la Nazionale Italiana Cantanti, uniti dal comune intento di sostenere la popolazione ucraina”.

Ulteriori informazioni sulla manifestazione, che sarà trasmessa in seconda serata su Italia 1 domenica 20 novembre, sono disponibili sui siti https://www.movimento-shalom.org e www.nobis.it.