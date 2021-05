Europei di nuoto: Italia sul podio

Superato per l’Italia il record delle 22 medaglie ottenute nell’europeo di nuoto del 2018 a Glasgow. Da Budapest arrivano altre quattro medaglie, tre ori e un argento, per un totale di 26 medaglie. Trionfano Benedetta Pilato nei 50 rana col tempo di 29″35, Margherita Panziera nella finale dei 200 dorso in 2’06″08, Simona Quadarella nei 400 stile libero in 4’04″66 e Alberto Razzetti, argento nei 400 misti in 4’11″17. Bronzo inoltre nella 4×100 mista maschile e nella 4×100 mista femminile.