È stato un sabato molto movimento per il governo Conte. A un certo punto era anche stata annunciata una conferenza stampa del Premier dopo le ore 20 per illustrare i contenuti del nuovo DPCM che avrà vigore dal 26 ottobre al 24 novembre, ma in realtà non c’è stata alcun incontro con la stampa anche perché il provvedimento non è ancora pronto e la firma probabilmente arriverà solo domani, quindi poche ore prima dell’entrata in vigore.

Il motivo è che non c’è accordo tra lo Stato e le Regioni. In sede di Conferenza Stato-Regioni, tenuta ovviamente virtualmente, a cui erano presenti anche i ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Francesco Boccia (quest’ultimo in isolamento domiciliare perché positivo al Covid), sono emersi i contrasti e alla fine la Conferenza delle Regioni, presieduta dal governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ha inviato una lettera al governo.

I Presidenti delle Regioni chiedono, in particolare:

di inserire nel DPCM un impegno concreto a riconoscere ristori adeguati ai settori più colpiti dalla stretta anti-Covid;

di ripensare alle chiusure di bar e ristoranti (non dalle 18, ma dalle 20 per i bar e dalle 23 per i ristoranti);

di non chiudere gli impianti sciistici;

di sottoporre a tampone solo i sintomatici e i conviventi di chi ha contratto il virus;

di estendere la didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie superiori e per le università;

di chiudere i centri commerciali nel fine settimana, con eccezione di alimentari e farmacie;

di valutare le chiusure relative a palestre, piscine, centri sportivi, cinema, teatri etc., anche valutando i dati epidemiologici di riferimento.

Il governo, invece, ha proposto:

la didattica a distanza al 75%;

la chiusura di attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) alle ore 18 con consumo al tavolo solo per un massimo di quattro persone e che siano conviventi e divieto di consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico dalle ore 18.

Nella bozza del DPCM si legge poi: