Nuovo ceppo Covid, Di Maio: “L’Italia sospende i voli con la Gran Bretagna”

Anche l’Italia, dopo Paesi Bassi e Belgio, ha annunciato la sospensione dei voli con la Gran Bretagna in seguito all’individuazione di una variante più aggressiva del Coronavirus.

Nei giorni scorsi il Premier britannico Boris Johnson, annunciando il nuovo lockdown per il periodo natalizio, aveva ammesso l’esistenza, nel sud dell’Inghilterra, di una variante che si diffonde fino al 70% più velocemente della precedente versione del virus e immediata è arrivata la reazione degli altri Paesi. Intanto anche la Francia sta valutando un’interruzione dei voli con il Regno Unito.

Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ne ha dato oggi la conferma anche attraverso i suoi canali social:

Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali.

Intanto sono in corso dei colloqui tra Francia, Germania ed Unione Europea sulle misure ad adottare per arginare la diffusione di questa nuova variante del Coronavirus. È stata la Francia a far sapere che “Emmanuel Macron, Angela Merkel, Ursula Von der Leyen e Charles Michel” hanno avuto contatti in queste ultime ore.

La notizia delle discussioni in corso tra Parigi, Berlino e Bruxelles è stata diffusa dopo che alcuni Paesi UE, come l’Italia, hanno agito immediatamente con uno stop dei collegamenti con il Regno Unito. Invece Germania e Francia stanno ancora valutando il da farsi e, come riporta il quotidiano francese Le Parisien, la Spagna sollecita affinché ci sia una risposta “coordinata” europea su questa questione della sospensione dei voli con la Gran Bretagna.