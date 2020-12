Nuova variante Covid, Speranza: “Rischio che arrivi in Italia c’è. Abbiamo avviato tutte le verifiche del caso”

Nel giorno in cui il mondo comincia a preoccuparsi della nuova variante del Covid annunciata qualche giorno fa dal Premier britannico Boris Johnson, il ministro della Salute italiano Roberto Speranza è intervenuto a “Mezz’ora in più” su Raitre per parlare del nuovo ceppo del coronavirus e ha detto:

Il rischio che la variante di covid della Gran Bretagna arrivi c’è, il virus è arrivato qui dalla Cina… per questo abbiamo già avviato tutte le verifiche del caso e stiamo controllando cosa avviene nel nostro Paese. Stiamo per fermare i voli da tutto il Regno Unito dopo l’individuazione della nuova variante del virus. La battaglia è ancora lunga.

Il governo italiano si sta muovendo per formalizzare lo stop di tutti i voli da e verso il Regno Unito annunciato qualche ora fa dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Intanto Speranza ha spiegato su questo punto:

È una scelta che abbiamo deciso di assumere dopo un confronto con i nostri scienziati. Ho sentito anche il ministro inglese, è una misura precauzionale. Una variante del virus è stata riscontrata in Gran Bretagna, il ministro inglese ha detto che la capacità di diffusione è quasi del 70% superiore. Abbiamo deciso di fermare i voli, misure simili verranno prese da altri paesi nelle prossime ore. I nostri scienziati dovranno approfondire, per ora abbiamo solo un contatto con il governo inglese e con l’Oms. La maggiore capacità di diffusione rende ancora più importanti le misure adottate negli ultimi giorni.

Poi Speranza ha detto ancora: