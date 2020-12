Neve a Milano, Salvini punzecchia Sala che replica: “Lui non ha mai lavorato, che ne sa?”

Battibecco a distanza tra Matteo Salvini e Beppe Sala. Il senatore leghista e il sindaco di Milano si sono punzecchiati sul tema “caos a Milano per la nevicata”. Secondo il leader del carroccio, infatti, è bastata una nevicata preannunciata da tempo per mandare in tilt la città che sarebbe mal governata dal primo cittadino, quest’ultimo, invece, spiega che ha fatto tutto il possibile, ma Salvini non può capire perché non ha mai lavorato davvero in vita sua.

Il senatore della Lega ha scritto su Twitter:

A Milano tram bloccati, strade con 20 centimetri di neve e caos. Nevicata annunciata da giorni, Sala non segue le previsioni del tempo?

Poi ha rincarato la dose aggiungendo, dopo aver donato il sangue:

Era da tre giorni che ci raccontavano che sarebbe nevicato in maniera abbondante, ma il sindaco non guarda le previsioni del tempo. Ho visto tram fermi, auto ferme, tutto fermo. Sono contenti i bimbi, perché la neve è un regalo per loro, sono un po’ meno contenti i milanesi che oggi vorrebbero andare a lavorare e che hanno difficoltà.

Via social Beppe Sala ha replicato:

Vorrei rassicurare il senatore Salvini che vede una città ‘nel caos’ e si chiede ‘se seguo le previsioni del tempo’. Le seguo, certo, e seguo anche il lavoro di chi è sulla strada cercando di fare il possibile. D’altro canto chi come me lavora da una vita è abituato a seguire le cose e poi ad agire. Chi come lui non ha mai lavorato è abituato più che altro a usare la tastiera e a fare grandi proclami.

E ha aggiunto.

Personalità e modi di essere diversi. Per fortuna dei milanesi, così potranno fra pochi mesi scegliere chi è più credibile per prendersi cura di Milano. Specifico che abbiamo fuori tutti i mezzi disponibili e che c’è tanta gente che in ufficio o all’aperto sta lavorando per la città.

Infine ha scritto:

E permettetemi di ricordare il 1985, quando con un metro di neve sono andato a lavorare in viale Sarca nel pieno di una nevicata che è rimasta nella storia. E come me moltissimi milanesi. Il punto è sempre lo stesso: dobbiamo tutti fare la nostra parte, non solo a parole, solo così affronteremo il disagio dovuto a questi 20 cm di neve e, soprattutto, il grande problema della gestione di questa pandemia e di quello che verrà dopo.

Sala dunque ha insistito sul fatto che Salvini è bravo solo a parole, ma con i fatti non si è mai misurato.