Nadal trionfa al Roland Garros 2020, battuto Djokovic: 13 finali vinte su 13 per il maiorchino

L’edizione 2020 del Roland Garros va a Rafa Nadal che liquida in tre set Novak Djokovic (60 62 75 in 2 ore e 42 minuti) per quello che è il suo ventesimo Slam in carriera.

Nei primi due set il maiorchino ha sempre in mano il gioco, Djokovic comincia a reagire veramente solo nel terzo set, quando ottiene un controbreak, annullando la palla per fare il break dello spagnolo.

Il serbo ora sembra più concentrato ma Nadal non lo è certo di meno e nel sesto game riesce a recuperare una palla break facendo sbagliare l’avversario. All’altra palla break Djokovic non perdona e conquista il primo break dell’incontro che gli fa raggiungere Nadal sul 3 pari.

Djokovic sale 4 a 3, poi 4-4 e 5-4 per il serbo che raggiunto sul 5-5 cade in un doppio fallo sul break point: Nadal va a servire per il match, mettendo a segno l’ace dello Slam numero 20, eguagliando Roger Federer (Djokovic è a quota 17).

Nadal si conferma re della terra rossa del Roland Garros. Questa è la sua 13esima vittoria dell’Open di Francia, 13 finali vinte su 13, di cui l’ultima nel 2019, la quarta edizione che Nadal vince senza perdere set.