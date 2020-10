Mariastella Gelmini positiva al coronavirus: “Supererò anche questa”

Mariastella Gelmini positiva al coronavirus. L’ex ministra dell’Istruzione e attuale capogruppo di Forza Italia alla Camera spiega: “Tra poche ore avrei dovuto prendere un volo per andare a Cosenza a dare l’ultimo saluto a Jole Santelli”, la governatrice della Calabria prematuramente scomparsa all’età di 51 anni.

“E invece niente. Anche io sono positiva al Covid, l’ho scoperto stamattina” scrive sui social Gelmini che assicura. “Sto bene, al momento non ho alcun sintomo. Sono stata super attenta in queste settimane, ma questo virus è subdolo e pericoloso. Massima precauzione e rigore: le uniche ricette per sconfiggerlo. Supereremo anche questa…” conclude fiduciosa la deputata azzurra

I funerali di Jole Santelli si svolgeranno oggi pomeriggio nella sua Cosenza in forma strettamente privata nella chiesa di San Nicola, dove stamattina è stata allestita e aperta la camera ardente.