Alessandro Di Battista è stato intervistato nel corso di Piazza Pulita, trasmissione di La7, e, come suo solito, ha parlato senza peli sulla lingua e ha commentato il momento del MoVimento 5 Stelle, dicendo apertamente che l’alleanza con il PD è come la “morte nera” e i pentastellati rischiano di fare la fine di partiti come l’Udeur. Ecco che cosa ha detto Di Battista:

“Ho constatato una realtà. Sono preoccupato perché ci tengo al Movimento, vengo sempre accusato di parlare troppo o troppo poco. Ogni volta che apro bocca ricevo tanti attacchi. Io semplicemente voglio bene al Movimento, credo in un progetto e penso che l’alleanza strutturale con il Pd sia la morte nera”

e ha specificato:

“Se ci sarà l’opportunità mi piacerebbe discuterne, come tutti quanti gli iscritti dovrebbero avere la possibilità di discutere rispetto a quello che va e non va e al futuro del Movimento”

Poi, rivolgendosi a coloro che caldeggiano l’alleanza con i Dem, Di Battista ha detto: