Lombardia, Piemonte e Calabria arancioni. De Luca: “Zone una buffonata”

Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà una nuova ordinanza, che entrerà in vigore il 29 novembre, e in base alla quale Lombardia, Piemonte e Calabria, che fin dal 6 novembre erano zone rosse, diventeranno arancioni.

Attilio Fontana e Alberto Cirio, presidenti rispettivamente di Lombardia e Piemonte, oggi lo hanno annunciato con largo anticipo. In molti dicono che queste tre regioni “tornano” arancioni, ma ricordiamo che, insieme con la Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte e Calabria sono state dichiarate subito rosse, quindi, sostanzialmente, finora arancioni non lo sono state mai, così come Puglia e Sicilia non sono mai state gialle, perché dichiarate subito arancioni.

Cambiare colore è una “grande conquista”, significa che i cittadini di queste tre regioni non saranno più in lockdown, ma avranno più libertà di spostamento nel proprio Comune e potranno anche riaprire numerose attività commerciali.

Fontana, prima di tenere una conferenza stampa ad hoc, ha scritto su Twitter:

Grazie ai sacrifici dei lombardi, apprezzati i dati epidemiologici, ora siamo in zona arancione e potremo riaprire gli esercizi commerciali. A breve la decisione del Governo.

Intanto a Sky Tg24 Cirio ha spiegato:

Il passaggio del Piemonte in zona arancione è un passo che ripaga gli sforzi fatti ma proprio perché gli sforzi non vengano vanificati abbiamo previsto misure regionali che adotterò con un’ordinanza insieme a quella del ministro Speranza. Per esempio per i centri commerciali prevediamo misure molto rigorose per evitare l’assembramento così come per le altre attività che è giusto che riaprano ma sempre in un regime di sicurezza.

De Luca: “Zone e sottozone sono una grande buffonata”

C’è poi chi è scontento della divisione in zone, trovandosi alla guida di una Regione, la Campania, che da arancione è di recente diventata rossa. Vincenzo De Luca, nella sua solita lunga diretta Facebook, ha detto, come sempre senza peli sulla lingua:

La mia opinione è che zone e sottozone siano una grande buffonata. Abbiamo verificato con quanta difficoltà dal Ministero della Salute comunicano i dati oggettivi per la classificazione: per una parte ci sono ragioni obiettive per le classificazioni, per altra parte alcune ragioni rinviano semplicemente a ragioni di politica politicante, la sanità non c’entra niente.

E poi il Presidente della Campania ha aggiunto:

Il livello dei controlli, tranne forse nella prima giornata, è praticamente uguale a zero. Parlare di zona rossa in queste condizioni veramente fa innervosire, fa indignare. Io ormai mi sono convinto, e lo dico tranquillamente ai miei concittadini, che siamo nelle mani del Padreterno e, per quanto ci riguarda, della Regione Campania. Tutto il resto è una valanga di chiacchiere, fumo, ipocrisia e finzioni. Questa non è una zona rossa, non so che cosa sia ma evitiamo perlomeno di prenderci in giro.

Secondo De Luca molte Regioni non comunicano i dati con trasparenza e poi ha attaccato: