Lo scontro tra Casaleggio e Conte si fa più acceso: “Non si può fermare il Movimento”

L’ufficializzazione della rottura tra il Movimento 5 Stelle e l’Associazione Rousseau di Davide Casaleggio risale ad appena pochi giorni fa e fin dall’annuncio firmato dal figlio del co-fondatore di M5S era chiaro che a quella separazione a lungo anticipata sarebbe seguito un tira e molla su ciò che il Movimento 5 Stelle ha di più prezioso: i dati degli utenti che per anni hanno seguito le attività politiche dei pentastellati usando gli strumenti messi a disposizione da Rousseau.

Da un lato il Movimento 5 Stelle, in piena fase di ristrutturazione sotto la guida dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si ritrova col cerino in mano e una serie di debiti nei confronti di Rousseau. Dall’altro c’è Davide Casaleggio con le casse dell’associazione vuote e un solo oggetto di contrattazione: anni di attività digitale di M5S e i preziosi dati degli utenti che dal Movimento 5 Stelle stanno chiedendo da giorni.

Casaleggio vs. Conte: l’ex premier passa alle maniere forti

Le trattative private non sono andate a buon fine e Giuseppe Conte ha deciso quindi di uscire allo scoperto e, dalle pagine di Repubblica, lanciare un messaggio pubblico a Davide Casaleggio, accusandolo di star tenendo in ostaggio i dati degli iscritti al Movimento. Conte ha vestito i panni dell’avvocato e ha avvisato Casaleggio:

Davide Casaleggio per legge è obbligato a consegnare i dati degli iscritti al Movimento, che ne è l’unico e legittimo titolare. Su questo c’è poco da scherzare, perché questi vincoli di legge sono assistiti da solide tutele, civili e penali.

Casaleggio, però, finora ha fatto orecchie da mercante, appellandosi alle decisione presa dopo l’ultima votazione su Rousseau: alla guida del Movimento 5 Stelle deve esserci un direttorio formato da cinque membri. Gli iscritti hanno votato per questo, ma dopo la caduta del governo di Giuseppe Conte è stato l’avvocato tanto amato dagli italiani a prendere le redini di M5S, anche se sulla carta non è leader di alcunché. Conte, sostiene Casaleggio, non è stato eletto come nuovo leader dagli iscritti e per questo motivo non può essere riconosciuto come tale.

Cosa chiede Davide Casaleggio?

Il ricatto è chiaro. Quando il Movimento 5 Stelle nominerà il comitato direttivo composto da 5 membri, Casaleggio ne riconoscerà la rappresentanza e fornirà tutti i dati che vengono richiesti ormai da giorni. Casaleggio sembra davvero convinto e in un lungo post pubblicato sul BlogDelleStelle, che dal giorno della separazione ospita soltanto contenuti firmati da Casaleggio o da Associazione Rousseau, sostiene che M5S non sia oggi in grado di “esprimere alcuna volontà“:

chiunque decida di impegnare il MoVimento rispetto a qualunque atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, parla a titolo personale almeno fino a che non sarà eletta, con le modalità previste in Statuto, della nuova governance collegiale paritaria a 5 componenti, chiamata Comitato direttivo.

Conte la pensa in modo diametralmente opposto ed è pronto a rivolgersi al Garante della Privacy per ottenere quello che, secondo l’ex premier, spetta per legge al Movimento 5 Stelle: