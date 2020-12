Gruber mostra le foto di Boschi senza mascherina e lei si arrabbia (VIDEO)

Durante la puntata di ieri sera di Otto e mezzo, Lilli Gruber ha intervistato Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva. La “renziana”, ex Partito Democratico, non ha però gradito le immagini mandate in onda dalla conduttrice e che erano già state pubblicate dalla rivista Chi. Nelle foto si vedono la Boschi e il fidanzato Giulio Berruti che se ne vanno a spasso, si scambiano delle effusioni e si concedono dei selfie con la mascherina abbassata. “Io e il mio compagno indossavamo la mascherina. Le foto ci hanno colto quando l’avevamo abbassata, ma è durato solo un minuto, il tempo di scattarci un selfie. Con centinaia di morti da Covid-19 e tutti i temi importanti che abbiamo sul tavolo, mi piacerebbe parlare di come utilizziamo i soldi del Recovery Fund più che della mia mascherina”, ha sottolineato la deputata di Italia Viva.

La Gruber, a quel punto ha fatto notare alla parlamentare che ci sono stati comuni cittadini multati per aver fatto la stessa cosa, aggiungendo: “Lei è una persona pubblica ed è tenuta al buon esempio, perciò se viene fotografata senza mascherina deve dare spiegazioni”. Al battibecco in tv è seguito un tweet della stessa Boschi, che ha ringraziato quanti le hanno espresso solidarietà per quanto accaduto durante Otto e mezzo.

