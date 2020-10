Forza Nuova scende in strada a Roma. Scontri con le forze dell’ordine

I militanti di Forza Nuova, generalmente a caccia di occasioni per dar sfogo alla violenza che da sempre è associata al gruppo di estremisti di destra, si sono scontrati con le forze dell’ordine questa sera a Roma, seguendo un copione già visto la notte scorsa in altre città italiane.

A person holds a red flare as people protest against the government restriction measures to curb the spread of Covid-19 in Rome, on October 27, 2020. - Thousands of Italian protesters angry over new restrictions announced to control the spread of coronavirus clashed with police in cities on October 26, 2020, following weekend demonstrations that saw violence in Italy, as European governments toughened their responses to the contagion. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images) A person holds a red flare as people protest against the government restriction measures to curb the spread of Covid-19 in Rome, on October 27, 2020. - Thousands of Italian protesters angry over new restrictions announced to control the spread of coronavirus clashed with police in cities on October 26, 2020, following weekend demonstrations that saw violence in Italy, as European governments toughened their responses to the contagion. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images) A person holds a red flare as people protest against the government restriction measures to curb the spread of Covid-19 in Rome, on October 27, 2020. - Thousands of Italian protesters angry over new restrictions announced to control the spread of coronavirus clashed with police in cities on October 26, 2020, following weekend demonstrations that saw violence in Italy, as European governments toughened their responses to the contagion. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images) Police clash with people as they protest against the government restriction measures to curb the spread of Covid-19 in Rome, on October 27, 2020. - Thousands of Italian protesters angry over new restrictions announced to control the spread of coronavirus clashed with police in cities on October 26, 2020, following weekend demonstrations that saw violence in Italy, as European governments toughened their responses to the contagion. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images) Roma, scontri tra le forze dell'ordine e i militanti di Forza Nuova Guarda le altre 4 fotografie →

Le tensioni sono iniziate nel tardo pomeriggio in due diverse zone della Capitale, lungotevere Arnaldo da Brescia e Piazza del Popolo, dove poco prima si era concluso un corteo di commercianti scesi in piazza per protestare contro le misure anti-COVID introdotte dal nuovo DPCM.

Proprio mentre il corteo pacifico si stava avviando verso la sua conclusione, un centinaio di militanti di Forza Nuova, tra i quali anche il leader Giuliano Castellina, ha cercato il conflitto con le forze dell’ordine, rovesciando cassonetti della spazzatura e dando loro fuoco, distruggendo i monopattini parcheggiati nell’area e lanciando oggetti contro i militari in tenuta anti-sommossa.

Le forze dell’ordine sono dovute intervenire con gli idranti per disperdere i militanti di estrema destra, ma l’emergenza è tutt’altro che rientrata. Il gruppetto di militanti si sta muovendo per le strade del centro di Roma in una continua ricerca di conflitto coi militari.

Roma, nuovi scontri: cariche della polizia pic.twitter.com/eENLuaudrE — Local Team (@localteamtv) October 27, 2020