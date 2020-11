Dpcm sospende il concorso docenti. FdI ne approfitta per attaccare la Azzolina

Il nuovo Dpcm ha sospeso tutti concorsi privati e pubblici, tra quest’ultimi anche il concorso straordinario docenti (per chi ha più di 3 anni di servizio) che aveva preceduto il concorso ordinario, pure rinviato a data da destinarsi.

Le prove del concorso straordinario docenti però oggi, 4 novembre, si sono svolte in modo regolare perché il nuovo Dpcm del governo sarà in vigore da domani fino al 3 dicembre prossimo. Fino a oggi le prove selettive avevano riguardato il 60% dei candidati, per un tasso partecipazione quasi all’87%.

Fratelli d’Italia sulla sospensione del concorso straordinario docenti non perde l’occasione per attaccare il governo, nella persona della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Sospensione concorso straordinario docenti, Fdi: sconfitta politica

La deputata Carmela Bucalo, intervistata dal sito specializzato Orizzonte Scuola, a precisa domanda risponde che la sospensione del concorso straordinario docenti “è una resa, una sconfitta politica per la ministra Azzolina, eravamo convinti che si sarebbe arrivati a questo, ora bisogna valutare le ripercussioni. Ci sono stati migliaia di docenti che si sono spostati, a loro spese e loro rischio e pericolo, per svolgere il test”.

Bucalo spiega: “Abbiamo fatto di tutto, Fratelli d’Italia ha presentato ordine del giorno, mozioni, emendamenti, per far ragionare la ministra. Invece Azzolina continua con il suo cammino solitario e porta allo sfacelo tutto il mondo della scuola. Adesso deve fare i conti con un’emergenza sanitaria grave. L’abbiamo ripetuto da mesi, stabilizza adesso i precari con 36 mesi di servizio, poi con calma fai i concorsi e invece niente”.