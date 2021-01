Crisi di governo: chi è il primo renziano a rientrare nel PD

C’è già il primo deputato renziano che lascia Italia Viva e rientra nel Partito Democratico. Qualcuno ipotizza da giorni il rientro nel PD di diversi parlamentari eletti nel 2018 e poi confluiti con l’ex rottamatore in Italia Viva. In attesa di capire se ci sarà una vera e propria “transumanza”, ce n’è già uno che ha già annunciato l’addio al partito di Matteo Renzi: si tratta di Vito De Filippo, che ha spiegato all’Ansa i motivi della sue decisione. “È stata sbagliata la scelta di Italia Viva di aprire la crisi mentre il Paese è attraversato da tante difficoltà e sofferenze. Per questo – aggiunge – lunedì voterò la fiducia al governo. Ho deciso di continuare il mio impegno parlamentare per favorire l’uscita dall’emergenza sanitaria e sociale e la necessaria ripresa economica nel gruppo del Partito democratico riprendendo il filo di un percorso che viene da lontano e in questo senso ringrazio il segretario Zingaretti ed il capogruppo Delrio”.

De Filippo: dal PD a Italia Viva e ritorno

De Filippo, dopo essere stato governatore della Basilicata dal 2005 al 2013, è stato sottosegretario alla Salute nel governo Renzi nel 2014, mentre nel 2016 è stato sottosegretario all’Istruzione del governo Gentiloni. A novembre, lo stesso Renzi gli aveva affidato la cabina di regia nazionale di Italia Viva, ma a quanto pare sarà uno dei cosiddetti “responsabili” o “costruttori” che proveranno a sorreggere il governo Conte senza l’appoggio di Italia Viva. Insomma, De Filippo potrebbe essere solo il primo di una serie di ritorni nel PD dopo la scissione consumatasi a settembre del 2019 con la fondazione del nuovo partito di Renzi.

De Filippo è un deputato, dicevamo, ma la preoccupazione maggiore è al Senato, dove Conte non può farcela, al momento, senza i 18 senatori renziani. Si farà appello con ogni probabilità a quei senatori fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle. Intanto, Graziano Delrio commenta così il rientro dell’amico nel Partito Democratico: “A Vito De Filippo che torna nel gruppo Pd un caldo bentornato – dichiara l’ex ministro – Votare la fiducia al governo ritenendo la crisi una scelta sbagliata e contraria agli interessi del Paese è decisione che apprezziamo e siamo sicuri che il suo rinnovato impegno nel Pd sarà un contributo importante per la nostra azione”.

Secondo quanto riferisce il Fatto Quotidiano, proprio questo pomeriggio Renzi ha convocato i suoi in videocall per serrare i ranghi ed evitare altre fughe. A tal proposito, l’ex premier ha annunciato l’intenzione di astenersi in caso di voto di fiducia al Senato, ma basterà per mantenere compatto il suo gruppo?