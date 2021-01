Crisi di governo, oggi al via le consultazioni

Dopo le dimissioni di ieri del premier Giuseppe Conte, oggi Mattarella inizierà le consultazioni per capire se in Parlamento c’è la possibilità di formare una nuova maggioranza o se è necessario tornare alle urne. Il Presidente della Repubblica, impegnato in mattinata per le celebrazioni della Giornata della Memoria, riceverà nel pomeriggio soltanto il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati (alle 17), e il Presidente della Camera, Roberto Fico (alle 18). Le consultazioni con i gruppi parlamentari inizieranno invece domani mattina.

Ecco il calendario completo delle consultazioni

Mercoledì 27 gennaio

17:00 – Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati

18:00 – Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico

Giovedì 28 gennaio

10.00 – Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)

10.30-12.30 e ore 16.00-16.45 – Rappresentanti dei gruppi Misti alla Camera e al Senato

16.45 – Liberi e Uguali

17.30 – Italia Viva – PSI

18.30 – Partito Democratico

Venerdì 29 gennaio

16.00 – Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi con l’Italia – USEI – e Cambiamo

17.00 – Movimento 5 Stelle