Crimi: “Momento critico, ma scuole restino aperte. Rimpasto? Solo chiacchiere”

Il capo politico “provvisorio” del MoVimento 5 Stelle, Vito Crimi, ha rilasciato un’intervista ad Adnkronos in cui ha parlato sia di quello che sta accadendo all’interno della forza politica che attualmente guida, sia del momento che il Paese sta vivendo, attraversando la seconda ondata della pandemia di coronavirus che causa la Covid-19.

Crimi ha parlato in particolare dell’importanza di mantenere le scuole aperte e ha detto:

E ha spiegato:

Ha poi sottolineato quanto conti per il MoVimento 5 Stelle di stare al governo:

E su un possibile rimpasto ha detto:

Per quanto riguarda gli stati generali del MoVimento 5 Stelle, Crimi ha chiarito:

Quando gli è stato chiesto se gli stati generali possono essere considerati a rischio a causa della pandemia, Crimi ha detto che stanno studiando tutto nei minimi dettagli e che ormai sono partiti e si arriverà fino in fondo, poi ha aggiunto:

In queste ore ho ricevuto tanti attestati e ringraziamenti non solo per aver avviato gli stati generali, ma soprattutto per il metodo di partecipazione e coinvolgimento. Il metodo per me è la cosa fondamentale, il presupposto per realizzare i risultati.