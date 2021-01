Bollettino COVID 10 gennaio 2021. Le ultime notizie dall’Italia e dal Mondo

La curva del contagio in Italia non ha rallentato come ci si sarebbe aspettati dopo il periodo di zona rossa e le misure restrittive già in vigore prima del periodo natalizio. Anzi, lo certificano i dati ufficiali che vengono diffusi ogni giorno dalle autorità sanitarie italiane, si inizia a registrare una nuova crescita dei contagi che porterà inevitabilmente, nelle prossime settimane, all’aumento dei ricoveri, delle terapie intensive e dei decessi seguendo l’andamento che abbiamo visto in questi quasi 12 mesi di pandemia da COVID.

Gli esperti sono più o meno concordi nel sostenere, però, che gli effetti degli spostamenti legati al Natale e al Capodanno si vedranno soltanto tra una manciata di giorni. In attesa di conoscere i dati del bollettino del Ministero della Salute del 10 gennaio, che come ogni domenica mostrerà un calo dei tamponi analizzati il giorno precedente, ecco le ultime notizie sulla pandemia da COVID-19 in Italia e nel Mondo.