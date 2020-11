COVID-19, Ricciardi: “900 contagi al giorno tra medici e infermieri”

L’Italia e gran parte del Mondo stanno ancora facendo i conti con la seconda ondata della pandemia di COVID-19 e, nonostante la campagna di vaccinazione dovrebbe partire tra una manciata di settimane, il rischio di trovarsi ad affrontare anche una terza ondata non è così fantascientifico. Lo abbiamo visto in estate, quando la vita è ripresa con restrizioni minime, e sarà fondamentale prestare la massima attenzione nelle prossime settimane. La comunità scientifica è d’accordo su questo e oggi anche il professor Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica di Roma nonché consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza, è intervenuto ad Agorà su RaiTre per ribadire questo concetto che sembra sfuggire a chi sostiene che per il periodo natalizio dovrebbe esserci un “liberi tutti”.

I numeri degli ultimi giorni sembrano indicare che le misure stanno funzionando, ma Ricciardi ha voluto sottolineare un dato a cui non viene dato abbastanza risalto: degli oltre 30mila nuovi positivi che vengono registrati ogni giorno in Italia, circa 900 fanno parte del personale medico-sanitario che da mesi sta lavorando in prima linea per curare i pazienti.

Do solo un dato per far capire la pressione sugli operatori: soltanto questo mese si sono contagiati in 27mila fra medici e infermieri: 900 al giorno. È chiaro che, se continua, questa pressione non solo rende impossibile curare i pazienti, ma sguarnisce anche la prima linea, perché per quanto tu ti possa proteggere i pazienti li devi assistere, e spesso succede che abbassi la guardia.

Ricciardi: “Non abbassare la guardia”

Non abbassare la guardia. È il monito che viene ripetuto ossessivamente da settimane, mesi addirittura, ma tra negazionisti e gente che si dice stanca di questa situazione, si registrano di giorno in giorno comportamenti criminali che rischiano di vanificare i sacrifici fatti da milioni di cittadini in tutto il Paese. Per questo, proprio come sostenuto oggi anche da Miozzo, coordinatore del CTS, Ricciardi ritiene sia fondamentale inasprire i controlli e le sanzioni per chi non rispetta le regole: