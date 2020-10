COVID-19 e scuola. I dati del contagio diffusi dal Ministero dell’Istruzione

I tanto attesi dati ufficiali del Ministero dell’Istruzione sui contagi da COVID-19 legati alla scuola sono arrivati. A renderli noti in serata, dopo una riunione con l’Istituto Superiore di Sanità e con il Comitato Tecnico Scientifico, è stata la Ministra Lucia Azzolina, che ha utilizzato i propri canali social per fornire questo primo bilancio.

COVID-19 e scuola. Cosa dicono i dati ufficiali?

Dopo il rapporto ufficioso, il Ministero dell’Istruzione ha certificato che dal 14 al 26 settembre scorsi sono stati 1.492 gli studenti risultati positivi al coronavirus COVID-19, pari allo 0,021% del totale. In quelle due settimane sono stati trovati positivi al COVID-19 349 persone tra il personale docente (0,047% del totale) e sono stati registrati 116 casi tra il personale non docente, lo 0,059% del totale.

Questo primo bilancio, che si ferma al 26 settembre e non tiene ancora conto del periodo in cui in Italia la curva del contagio ha fatto un piccolo salto verso l’alto, sembra confermare l’assenza di un collegamento tra la ripresa delle lezioni e l’aumento dei contagi in Italia. O almeno è quello che ha confermato al momento la Ministra Azzolina su indicazione degli esperti:

Come rilevato anche dagli esperti, i contagi nelle scuole, in questa fase, sono casi sporadici, e, per lo più, contratti fuori da scuola. Il sistema scolastico ha iniziato in sicurezza e sta tenendo perché si è attrezzato, con grande sacrificio di chi ogni giorno ci lavora o ci studia, e delle famiglie. Ma la convinzione di tutti, anche nella riunione di questo pomeriggio, è che serva molta più prudenza per tutte le fasi e le attività extrascolastiche.

Il videomessaggio della ministra Azzolina