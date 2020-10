Covid: 2.548 nuovi casi e 24 decessi in 24 ore

Balzo dei casi di coronavirus in Italia. I nuovi contagi sono stati 2.548 e 24 i morti nelle ultime 24 ore secondo il bollettino Covid di oggi 1 ottobre del ministero della Salute. A crescere sono anche i ricoveri in terapia intensiva, 291 in tutto, 11 in più rispetto a ieri, mentre quelli ordinari sono 50 in più, per 3.097 totali. I nuovi dimessi e guariti sono 1.140, 228.844 da inizio epidemia. Circa 13mila in più i tamponi eseguiti rispetto a ieri, 118.236 contro 105.564.

E se i nuovi contagi accertati sono stati quasi 700 in più rispetto a ieri (1851), il dato di oggi degli attualmente positivi è il più alto dalla fine del lockdown, +1.384 dai +633 di ieri, 52.647 in totale. 49.259 sono i positivi in isolamento domiciliare.

Le regioni che registrano più nuovi contagi sono la Campania, con 390 nuovi casi, la Lombardia, con 324 positivi e 5 decessi, e il Veneto, con 305 positivi accertati nella notte e 445 contagi totali nel giro di 24 ore. Nel Lazio, dove è stato istituito l’obbligo di mascherina all’aperto, sono stati 265 i nuovi contagi. Le regioni che registrano meno nuovi casi sono Molise e Valle d’Aosta, uno a testa. Il governo intanto ha proposto di estendere lo stato di emergenza fino a gennaio 2021.

(ultimo aggiornamento 18.15)