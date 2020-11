COVID-19, Agenas: 12 regioni oltre la soglia critica per i ricoveri

La curva dei contagi COVID-19 in Italia sembra in lieve rallentamento, almeno stando ai dati degli ultimi giorni, ma a preoccupare in modo più o meno uniforme in tutto il Paese è la pressione sugli ospedali e l’ultimo rapporto diffuso dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) traduce in numeri quella pressione, certificando che a ieri 12 regioni hanno superato la soglia critica del 40% per i ricoveri dei pazienti COVID in area non grave.

A fissare la soglia del 40% per le aree non critiche è stato il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020. Sulla base dei dati che vengono diffusi di giorno in giorno dalle Regioni, la media italiana a ieri fatta da Agenas è che i ricoveri in area NON critica dei pazienti COVID è del 53%, ma diverse Regioni hanno toccato percentuali piuttosto allarmanti:

Abruzzo: 41%

Basilicata: dati non pervenuti

Calabria: 35%

Campania: 50%

Emilia-Romagna: 56%

Friuli Venezia Giulia: 27%

Lazio: 47%

Liguria: 70%

Lombardia: 75%

Marche: 55%

Molise: 23%

P.A. Bolzano: 99%

P.A. Trento: 59%

Piemonte: 92%

Puglia: 40%

Sardegna: 30%

Sicilia: 34%

Toscana: 39%

Umbria: 52%

Valle D’Aosta: 85%

Veneto: 28%

Nella provincia di Bolzano i pazienti COVID ospedalizzati in area non grave rappresentano il 99% del totale, ma anche Piemonte (92%), Lombardia (75%) e Valle D’Aosta (85%) si trovano in una situazione drammatica, con altissime percentuali di pazienti COVID nei reparti di malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

I ricoveri COVID-19 nelle terapie intensive

Altrettanto allarmante, anche se non con percentuali alte come quella dei posti letto in area NON critica occupati da pazienti COVID, è la situazione delle terapie intensive. La soglia di allerta fissata dal Ministero della Salute è del 30% e sono dieci le Regioni che ad oggi, sulla base dei dati dell’11 novembre, l’hanno già superata. La media italiana è del 34%.

Abruzzo: 29%

Basilicata: dati non pervenuti

Calabria: 12%

Campania: 28%

Emilia-Romagna: 40%

Friuli Venezia Giulia: 26%

Lazio: 21%

Liguria: 43%

Lombardia: 50%

Marche: 37%

Molise: 24%

P.A. Bolzano: 48%

P.A. Trento: 34%

Piemonte: 48%

Puglia: 28%

Sardegna: 26%

Sicilia: 22%

Toscana: 46%

Umbria: 54%

Valle D’Aosta: 57%

Veneto: 21%

Le percentuali si riferiscono ai posti letto di terapia intensiva occupati dai pazienti COVID-19.