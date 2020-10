Il governo italiano sta per varare l’obbligo di mascherina in tutto il territorio del Paese. È quanto apprende l’Adnkronos da fonti dell’esecutivo al termine del vertice di domenica sera a Palazzo Chigi. Il premier Giuseppe Conte ha incontrato i capi delegazione della maggioranza per fare il punto sulla pandemia. I casi di coronavirus viaggiano ad una media giornaliera di circa 2.500 positivi al giorno e il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha già sottolineato nella giornata di ieri di voler evitare un nuovo lockdown totale, che avrebbe effetti devastanti sull’economia del Paese.

La proposta del ministro è dunque quella di estendere l’obbligo di mascherina, adottato già da diversi governatori, a tutta Italia. I dispositivi di protezione personale dovrebbero dare una mano per il contenimento dei contagi in un momento in cui sono ripartite le scuole e di conseguenza ci sono molte più persone in giro, sui mezzi, negli esercizi pubblici e privati. L’obbligo di mascherina sarà portato ora in Parlamento e poi sarà inserito nel nuovo Dpcm in arrivo.

Palazzo Chigi: nessun provvedimento su ristoranti e movida

Contrariamente alle indiscrezioni di ieri, invece, nel corso del vertice di palazzo Chigi non è stata presa alcuna decisione in merito agli orari dei locali della movida e dei ristoranti. Per quel che riguarda gli eventi, non risulta esserci stata alcuna modifica: il limite di presenze rimane di 1.000 persone all’aperto e 200 in locali chiusi. Una misucra che continua a far discutere, poiché equipara purtroppo aree in cui è possibile mantenere il distanziamento di sicurezza e altre in cui invece non è possibile.