Sarà un sabato di grande lavoro per il governo, che sta predisponendo nuove misure restrittive per il contenimento dei contagi. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha convocato per le 15:30 il Comitato Tecnico Scientifico. Sulla base del parere degli esperti, si prenderanno decisioni più o meno drastiche. Si parla di un lockdown nazionale a partire dalle 18, ma non si escludono altri provvedimenti, che potrebbero riguardare anche le scuole.

Azzolina: “Giù i focolai nelle scuole”

Scuole che la ministra Lucia Azzolina continua a difendere. Attraverso i propri canali social, la titolare dell’Istruzione sottolinea che i focolai nelle scuole siano in diminuzione. Il problema, insomma, non sono gli istituti, perché al loro interno gli studenti sono al sicuro. Le criticità sono fuori dai cancelli e sui mezzi pubblici, per i quali non c’è stata una strategia rigorosa. “Il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità – scrive Azzolina – dice che la trasmissione del virus dentro le scuole è ancora limitata: i focolai a scuola nella settimana 12-18 ottobre sono solo il 3,5% di tutti i nuovi focolai che si registrano nel Paese. Ma il dato più sorprendente è un altro: la settimana precedente (5-11 ottobre) erano il 3,8%. Quindi il numero di focolai dentro le scuole è addirittura sceso, in proporzione al totale”.

