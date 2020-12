Da oggi, lunedì 28 dicembre, fino a mercoledì 30 l’Italia torna zona arancione. Il lockdown soft per il Natale viene sospeso, ma l’Italia tornerà zona rossa dal 31 dicembre fino al 3 gennaio. Dopo un solo giorno di misure più leggere, nuova zona rossa il 5 e il 6 gennaio, poi si dovrebbe tornare alle colorazioni delle varie zone antecedenti all’ultimo Dpcm, numero di contagi permettendo. Nelle giornate in zona arancione potranno riaprire bar e ristoranti con la modalità di asporto fino alle 22. Rimane il divieto di spostamento oltre le 22 per tutto il periodo natalizio.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, intanto promette che entro il mese di aprile saranno stati vaccinati 13 milioni di italiani. “Oggi siamo a una svolta. Finalmente abbiamo l’arma per vincere la guerra”, dichiara a La Stampa, ma aggiunge che occorra “evitare che un pezzo di Paese profondo possa illudersi che abbiamo già vinto. Sarebbe devastante”. Quanto alla polemica sulle dosi maggiori di vaccini fornite alla Germania, “è una stupidaggine” sottolinea, perché la ripartizione è fissa ed è stata decisa dall’Unione Europea.