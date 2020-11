Coronavirus: Francia e GB verso misure meno restrittive

Secondo gli ultimi dati ufficiali, è scesa ulteriormente la percentuale di positivi allo screening di massa in corso in Alto Adige. Iniziati venerdì, i test di massa si completeranno stasera alle 18, ma intanto, alle 10 risultano essersi sottoposti a tampone rapido 269.901 cittadini, dei quali 2.626 sono risultati positivi, con la percentuale che scende all’1%, contro l’1,3% di sabato sera. L’obiettivo è quello di raggiungere entro stasera i 350mila test, che equivalgono al 70% della popolazione locale.

Aifa: “Vaccino in arrivo è sicuro”

Intanto, l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) conferma che il vaccino in arrivo contro il coronavirus è sicuro, perché “tutte le fasi di validazione e valutazione sono rispettate, nessuna tappa è stata saltata”. Come sottolinea Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), la fase 3 (l’ultima), “ha comportato studi randomizzati su decine di migliaia di persone” per valutare gli effetti protettivi.

Francia e GB: si allentano le misure

Buone notizie per Francia e Gran Bretagna. Il presidente transalpino Emmanuel Macron ha annunciato che presto non ci sarà “un ritorno a giorni felici”, ma un “allentamento progressivo delle restrizioni”. Non finirà il lockdown, insomma, ma i francesi otterranno la riapertura di alcuni settori economici e sociali. Le nuove misure saranno annunciate solo martedì: “Niente è peggio dell’incertezza e l’impressione di una tristezza senza fine – ha anticipato Macron – Abbiamo bisogno di coerenza, chiarezza, direzione”.

Si concluderà il 2 dicembre, invece, il lockdown in Gran Bretagna: lo anticipa l’ufficio del premier Boris Johnson, che conferma anche che al posto delle chiusure nazionali ci saranno restrizioni regionali con tre livelli di emergenza, come parte del “Piano invernale Covid” del governo. Un piano che ricorda molto quello italiano, insomma. L’annuncio ufficiale arriverà, a meno di sorprese, lunedì.