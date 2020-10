Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte questa sera ha preso parte al Festival di Limes e ha parlato del tanto temuto lockdown, il cui spettro è tornato a volteggiare sull’Italia a causa della seconda ondata di coronavirus che ha investito il Paese negli ultimi giorni. Conte ha detto:

Siamo tutti preoccupati per la seconda ondata, che sta stressando i sistemi sanitari e i tessuti sociali. Siamo anche stanchi, i nostri cittadini sono stanchi, vengono da una prova durissima, per questo non entriamo nel pieno rispetto delle regole elementari, la formula più importante per affrontare nuova ondata ed evitare il lockdown.