Sono state circa 65mila i controlli eseguiti dalla forze dell’ordine nella giornata di Capodanno in funzione delle misure Anti-Covid. Secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interni 1.347 sono state sanzionate mentre altre 16 positive al coronavirus sono state denunciate per violazione della quarantena. Questi i controlli sulle persone, mentre per quanto riguarda gli esercizi e le attività commerciali ne sono state controllate 11.841, per 67 titolari sanzionati e 21 chiusure

A Firenze ad esempio gli agenti sono intervenuti in via Ghibellina dopo la segnalazione di una festa in corso in una casa, dove i poliziotti hanno poi effettivamente trovato un gruppo di 14 ragazzi che festeggiavano l’anno nuovo. Multati anche il titolare di un minimarket del centro aperto oltre l’orario consentito e quello di un pub che serviva bevande ai clienti nonostante fosse consentito solo l’asporto.