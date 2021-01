Calenda furioso con Le Iene: contattato il figlio per uno scherzo

Carlo Calenda ha pubblicato su Twitter il messaggio inviato da uno degli autori de Le Iene al figlio 14enne. Il leader di Azione, ex ministro per lo Sviluppo Economico durante i governi Renzi e Genitiloni, non ha preso affatto bene il fatto che la redazione della trasmissione abbia contattato il figlio minorenne per uno scherzo che lo avrebbe dovuto vedere appunto “vittima”. “Mio figlio ha 14 anni. Tenetelo fuori da queste robe cortesemente. Grazie”, scrive Calenda citando l’account de Le Iene e quello di Sebastian Gazzarrini, ovvero l’autore che ha contattato il figlio. Il messaggio è corredato anche dallo screenshot della conversazione avviata appunto da Gazzarrini tramite i social network.

Il messaggio della Iena al figlio di Calenda

“Ciao Giulio, piacere Sebastian. Innanzitutto buon anno – si legge nello screen del messaggio – Sono un inviato delle Iene di Italia 1 e mi piacerebbe fare un bello scherzo divertente a tuo padre. Ti dico subito che l’idea possiamo deciderla insieme, e possiamo trovare un’idea divertente e intelligente, come ad esempio ho fatto un paio di anno fa con lo scherzo a Marco Travaglio, dove abbiamo trovato una chiave intelligente che ruotasse attorno al suo ruolo da giornalista”.

L’ex ministro su Twitter tra supporto e inviti alla privacy

Evidentemente, piuttosto che organizzare con le Iene lo scherzo al papà, Giulio Calenda lo ha subito informato del messaggio ricevuto e a sua volta l’ex ministro lo ha “fotografato” e condiviso su Twitter. Contrastanti i commenti al tweet, tra chi attacca la trasmissione di Italia 1 e chi invece chiede a Calenda perché non tenga per sé certe cose private. Nei giorni scorsi, lo stesso leader di azione è stato protagonista nuovamente sui social network per aver rivelato un colloquio privato avuto con Clemente Mastella per un eventuale sostegno al governo Conte in cambio di appoggi trasversali in vista delle comunali di Roma.