Non c’è pace per il commissario alla Sanità in Calabria. Dopo le dimissioni obbligate di Zuccatelli e Cotticelli, il nuovo commissario appena nominato dal governo, l’ex rettore della Sapienza Eugenio Gaudio, è già finito nella polemica. Si perché è attualmente indagato a Catania nell’ambito dell’inchiesta sui concorsi truccati all’università etnea.

L’accusa a suo carico è di turbata libertà del procedimento, notificata a luglio all’ex rettore e a un’altra cinquantina di indagati con l’avviso di chiusura indagini, fascicolo stralcio dell’inchiesta principale.

La difesa dei legali del neo commissario Gaudio

“È ben chiaro già dalla lettura stessa della imputazione provvisoria che il professor Gaudio non ha rivestito alcun ruolo, di alcun genere, nelle due vicende concorsuali. Egli esercita le proprie funzioni in un Ateneo diverso da quello catanese e, seppure richiesto circa la propria eventuale disponibilità quale docente a ciò titolato, non ha fatto parte di nessuna delle Commissioni esaminatrici dei due concorsi oggetto della imputazione” si legge nella memoria difensiva dei legali di Gaudio.

L’avvocato di Gaudio, Giandomenico Caiazza, raggiunto dall’Adnkronos, dice come “vi siano buoni motivi per ritenere che possa esservi una imminente richiesta di archiviazione. Nelle intercettazioni Eugenio Gaudio dice a chi gli propone di presiedere la commissione: se partecipa il premio Nobel con me vince il premio Nobel. A dimostrazione di come Gaudio premiasse ovviamente il merito”.

I legali del professor Gaudio, avvocati Giandomenico Caiazza e Carmelo Peluso, hanno chiesto l’archiviazione della posizione del docente universitario. Il documento è lungo 20 pagine, Adnkronos ne offre un ampio stralcio: