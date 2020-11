Sono quasi 62,8 milioni (62.730.726, +486.545 in 24 ore) i casi di coronavirus nel mondo ad oggi 30 novembre 2020 secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, per 1.460.437 morti accertati (+153.730) dall’inizio della pandemia. Gli USA restano il Paese più colpito. Secondo il consigliere dell’amministrazione americana, l’immunologo Anthony Fauci la nazione deve “prepararsi ad affrontare un’ondata dopo l’altra di Covid-19” e “quasi certamente ci sarà un incremento dei contagi per la gente che si è messa in viaggio il Giorno del Ringraziamento. Non vogliamo spaventare le persone, ma questa è la realtà”.

La situazione coronavirus in Italia

In Italia, dove la curva dei contagi e dei ricoveri va verso l’appiattimento ma si teme cosa potrà succedere sotto Natale, l’ultimo bollettino Covid ha fatto registrare ieri 20.648 nuovi casi e 541 morti. Stamattina il report di Epicentro, il portale dell’Istituto superiore di sanità, sugli ultimi 30 giorni di epidemia parla di 800.953 casi di Covid (48,3% maschi, 51,7% femmine), di 12.904 persone decedute e 304.531 guarite. Secondo i dati del Sistema di sorveglianza integrata Covid-19 in Italia elaborati dall’Iss aumenta l’età mediana dei contagiati, a 48 anni, mentre gli operatori sanitari colpiti dal virus nell’ultimo mese sono 22.712.

(In aggiornamento)