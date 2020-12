Superano i 71 milioni i contagi da coronavirus nel mondo, secondo il bollettino Covid del 12 dicembre della Johns Hopkins University. I decessi totali a livello globale salgono a 1.594.807 dall’inizio della pandemia. L’ultimo bollettino Covid relativo all’Italia ha fatto registrare ieri 11 dicembre dati in linea con i giorni precedenti, con 18.727 nuovi casi e 761 morti.

Bollettino Covid del 12 dicembre, boom di casi in Veneto

Nelle ultime 24 ore in Italia è boom di casi in Veneto dove di Covid si sono contagiate nelle ultime 24 ore 5.098 persone, record giornaliero assoluto di casi in regione da inizio crisi sanitaria. Oltre 60mila i tamponi eseguiti nell’ultimo giorno (con un’incidenza dell’8,41%) mentre sono 110 i nuovi decessi (4.769 quello totali). Boccia:

Boccia: “Contrarissimi ad allentare misure”

“Se vogliono rimuovere i vincoli” agli spostamenti in “tutti i comuni italiani ci troveranno contrarissimi, se vogliono chiarimenti per i piccoli comuni nelle aree interne, il parlamento ha i mezzi per farlo. Siamo ancora nella fase più critica e se a dicembre i comportamenti non saranno rigorosi, il rischio della terza ondata è abbastanza certo” spiega il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia a SkyTg24, dopo l’apertura del governo agli spostamenti solo e soltanto tra comuni molto piccoli e confinanti.

Boccia ribadisce che non è tempo di allentare le misure restrittive previste tra Natale e Capodanno, da qui il rinnovato appello a “rispettare le regole e mantenere il massimo di attenzione”. Intanto già nel pomeriggio il ministro in un vertice con le Regioni chiederà che queste in “tempi rapidissimi” forniscano il numero dei soggetti con precedenza di vaccinazione.