Sono oltre 63 milioni i casi di Covid-19 nel mondo ad oggi secondo il bollettino coronavirus aggiornato diffuso dalla Johns Hopkins University. I decessi totali confermati a livello globale sono 1.460.437 dall’inizio della pandemia.

USA, Midwest nell’occhio della pandemia

Gli Stati Uniti ieri hanno registrato 2.500 morti legate al coronavirus, picco record da fine aprile, mentre i nuovi contagi registrati nel giro di un giorno sono stati 180mila. Sono 99mila le persone ricoverate per Covid in ospedale, dato più alto dall’inizio della pandemia, secondo il Covid Tracking Project, con il Midwest particolarmente colpito.

Germania: record di morti

In Europa invece è la Germania a far registrare una recrudescenza dei numeri dell’epidemia nelle ultime 24 ore: sono 17.270 i nuovi casi e 487 i decessi per complicanze legate al Covid-19. Dati che portano a 1.084.743 il totale dei contagiati nel paese e a 17.123 i morti, secondo il Robert Koch Institute.

Intanto il governo austriaco sospende le settimane bianche durante il periodo natalizio ai non residenti, con ristoranti e alberghi che resteranno chiusi, secondo Der Standard. Il governo italiano aveva già deciso per la non riapertura degli impianti.

La situazione Covid in Italia

Tornando ai dati Covid, ieri nel nostro paese, secondo l’ultimo bollettino coronavirus del ministero della Salute, sono stati registrati 19.350 nuovi casi e 785 decessi di pazienti positivi. A breve il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe firmare il nuovo Dpcm di Natale, con lo stop agli spostamenti tra regioni, limiti alla circolazione tra Comuni nei giorni di festa e altre restrizioni.