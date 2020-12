Bollettino Coronavirus 8 dicembre: salgono i contagi in Veneto e nelle Marche

I dati parziali sull’epidemia di COVID-19 diffusi dalle Regioni nel corso delle prime ore di oggi, in attesa del bollettino ufficiale che sarà diffuso in serata dal Ministero della Salute, sembrano confermare un trend in crescita in alcune Regioni, a cominciare dal Veneto, e in discesa in Regioni come la Toscana e la Basilicata.

La Regione governata da Luca Zaia ha registrato oggi 3.145 nuovi casi di COVID-19 rispetto ai 2.550 di ieri. I dati sui tamponi analizzati non è stato ancora diffuso, ma Azienda Zero ha già comunicato che oggi sono decedute 113 persone, più del doppio rispetto ai 51 di ieri, e il numero dei ricoverati in terapia intensiva è salito di due unità, per un totale di 319 persone.

Nelle Marche sono raddoppiati i tamponi analizzati rispetto a ieri, ma anche i positivi: 293 quelli accertati oggi contro i 145 di ieri emersi da 1.400 (oggi sono stati analizzati 3.510 tamponi). Più tamponi e più positivi anche in Umbria, che oggi comunica 135 nuovi contagi, 9 decessi e un posto in meno in terapia intensiva.

Va meglio, invece, in Toscana. Da 8.110 tamponi analizzati, 300 in più rispetto a ieri, sono emersi 428 nuovi contagi rispetto ai 593 accertati ieri. Quattro decessi in più rispetto a ieri, 35, e nessuna variazione sul fronte delle terapie intensive.

Crisanti: “La terza ondata in queste condizioni è una certezza“

Il microbiologo Andrea Crisanti continua a tracciare un futuro prossimo tutt’altro che roseo per il nostro Paese e per l’Europa, almeno sulla base della situazione attuale. Ospite oggi de L’aria che tira, Crisanti mette in guardia:

La terza ondata in queste condizioni è una certezza. Siamo in una situazione grave stabile, ci attende un inverno preoccupante. Il calo dei positivi di ieri è legato al numero dei tamponi eseguiti. Se avessimo fatto il consueto numero di tamponi, ieri avremmo avuto 28mila nuovi casi. In Lombardia, che è stata zona rossa, la situazione migliora. In Veneto, zona gialla, i casi aumentano.

È vero, il vaccino contro il COVID-19 è in arrivo anche in Italia e nel resto dell’UE, ma questo non significa che saremo subito al riparo da nuove ondate: