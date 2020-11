Bollettino Coronavirus 3 novembre 2020: 28.244 nuovi casi, 353 vittime e +203 in terapia intensiva

Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da coronavirus COVID-19 in Italia conferma una situazione più o meno stabile sul fronte dei nuovi positivi: 28.244 nuovi casi a fronte di 182.287 tamponi analizzati, 47mila in più di ieri.

A preoccupare, però, sono gli altri dati confermati dal bollettino odierno, a cominciare dalle 353 vittime registrate nelle ultime 24 ore, un numero che così alto non si vedeva dallo scorso maggio, nei giorni del picco della prima ondata.

Il numero delle persone ricoverate è salito di 1.274 unità, per un totale di 21.114 persone ricoverate con sintomi dell’infezione da COVID da nord a sud del Paese, 4.740 nella sola Regione Lombardia. Crescono anche i posti letto occupati in terapia intensiva, +203 rispetto a ieri per un totale di 2.225 persone, 475 delle quali in Lombardia, 213 in Piemonte e 227 in Campania.

Anche oggi è la Lombardia ad aver registrato il più alto incremento di positivi rispetto a ieri (+6.804) a fronte però di un altissimo numero di tamponi: 32.337. Il Piemonte è la seconda regione col più alto incremento (+3.169), seguita dalla Campania (+2.971) e dal Veneto (+2.298).

Coronavirus, lo schema dei dati del 3 novembre 2020

Ecco uno schema coi dati più rilevanti del bollettino di oggi sul coronavirus in Italia:

– 28.244 nuovi casi (ieri erano stati 22.253)

– 759.829 casi totali

– 353 morti (ieri erano stati 233)

– 39.412 morti in totale

– 6.258 nuovi guariti (ieri erano 3.637)

– 2.225 persone in terapia intensiva (+203, ieri erano 2.022)

– 302.275 dimessi e guariti in totale

– 394.803 persone in isolamento domiciliare

– 21.114 persone ricoverate con sintomi (+1.274, ieri erano 19.840)

– 418.142 attualmente positivi

– 182.287 tamponi effettuati (ieri erano stati 135.731, 16.285.936 in totale)

Coronavirus, la distribuzione in Italia al 3 novembre 2020

Questa è la distribuzione degli attualmente positivi tra le regioni italiane:

98.566 in Lombardia (+6.804)

38.713 in Piemonte (+3.169)

50.719 in Campania (+2.971)

35.166 in Veneto (+2.298)

28.348 in Emilia-Romagna (+1.912)

39.729 nel Lazio (+2.209)

33.917 in Toscana (+2.336)

9.829 in Liguria (+1.052)

16.806 in Sicilia (+1.048)

13.525 in Puglia (+1.163)

7.417 nelle Marche (+431)

5.758 in Friuli Venezia Giulia (+366)

7.647 in Abruzzo (+601)

7.567 in Umbria (+420)

6.908 in Sardegna (+302)

2.262 a Trento (+112)

6.552 a Bolzano (+495)

3.640 in Calabria (+266)

2.050 in Valle d’Aosta (+94)

1.779 in Basilicata (+102)

1.244 in Molise (+93)