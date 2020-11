Bollettino Coronavirus 16 novembre 2020: 27.354 nuovi casi, 504 vittime e 21.554 guariti

Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da coronavirus COVID-19 in Italia sembra confermare il lento e lieve calo già anticipato dalle autorità sanitarie nei giorni scorsi. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 27.354, circa 6.600 in meno rispetto a ieri, a fronte però di oltre 42mila tamponi in meno (195.275 quelli comunicati ieri, 152.663 quelli analizzati oggi). La percentuale tra i tamponi analizzati e i casi positivi sale un po’ rispetto ai giorni scorsi: 17.92%.

Anche oggi la Regione che ha fatto registrare il maggior incremento di positivi è stata la Lombardia (+4.128), seguita dalla Campania (+4.079) e dal Piemonte (+3.476). Stavolta, però, è la Campania ad aver comunicato il maggior numero di tamponi analizzati nelle ultime 24 ore: 25.110 contro i 18.037 della Lombardia.

Il lieve calo di registra anche sul fronte delle ospedalizzazioni, cresciute di 489 unità per un totale di 32.536 persone ricoverate con sintomi in tutto il Paese – 7.901 di queste in Lombardia e 5.074 in Piemonte – e sulle terapie intensive, che dopo un paio di giorni in crescita tornano a calare: nelle ultime 24 ore 70 persone sono state trasferite in terapia intensiva, per un totale di 3.492 persone attualmente ricoverate in terapia intensiva.

Ha fatto registrare un vero e proprio record, invece, il numero delle persone giudicate guarite dall’infezione da SARS-CoV-2, ben 21.554 a fronte dei 9.376 comunicati ieri. I decessi, invece, sono stati 504 nelle ultime 24 ore, il lieve calo rispetto ai 546 di ieri.

Coronavirus, lo schema dei dati del 16 novembre 2020

Ecco uno schema coi dati più rilevanti del bollettino di oggi sul coronavirus in Italia:

– 27.354 nuovi casi (ieri erano stati 33.979)

– 1.205.881 casi totali

– 504 morti (ieri erano stati 546)

– 45.733 morti in totale

– 21.554 nuovi guariti (ieri erano stati 9.376)

– 3.492 persone in terapia intensiva (+70, ieri erano 3.422)

– 442.364 dimessi e guariti in totale

– 681.756 persone in isolamento domiciliare

– 32.536 persone ricoverate con sintomi (+489, ieri erano 32.047)

– 717.784 attualmente positivi

– 152.663 tamponi effettuati (ieri erano stati 195.275, 19.031.049 in totale)

Coronavirus, la distribuzione in Italia al 16 novembre 2020

Questa è la distribuzione degli attualmente positivi tra le regioni italiane:

152.339 in Lombardia (+4.128)

72.940 in Piemonte (+3.476)

91.514 in Campania (+4.079)

62.698 in Veneto (+1.966)

55.429 in Emilia-Romagna (+2.547)

69.270 nel Lazio (+2.407)

53.851 in Toscana (+2.433)

15.901 in Liguria (+365)

29.765 in Sicilia (+1.461)

25.525 in Puglia (+1.044)

14.211 nelle Marche (+282)

13.499 in Abruzzo (+642)

10.055 in Friuli Venezia Giulia (+456)

11.239 in Umbria (+283)

10.568 a Bolzano (+544)

10.454 in Sardegna (+411)

2.838 a Trento (+181)

7.268 in Calabria (+297)

2.266 in Valle d’Aosta (+99)

4.072 in Basilicata (+127)

2.082 in Molise (+126)