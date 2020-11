Berlusconi pronto a collaborare con il governo sulla manovra. Il PD: “Valuteremo le sue proposte”

Le forze politiche, o meglio, alcune forze moderate, sembrano intenzionate ad accogliere l’appello fatto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella qualche giorno fa, quando ha chiesto un dialogo tra governo e opposizioni in un momento così delicato come quello che stiamo affrontando da ormai quasi un anno. In particolare è Forza Italia, per bocca del suo fondatore e Presidente Silvio Berlusconi, che potrebbe collaborare con l’esecutivo votando a favore dello scostamento di bilancio.

Berlusconi lo ha annunciato, ma ovviamente ha fatto capire che non sarà un “ok” incondizionato:

Forza Italia è disposta a valutare il voto favorevole allo scostamento di bilancio e a migliorare con le proprie proposte per l’Italia una legge di bilancio minimalista, vecchia e inadeguata.

E ha aggiunto:

A fronte di questo chiediamo però risposte efficaci all’emergenza sanitaria, all’emergenza economica, all’emergenza burocratica.

Il PD felice di collaborare. Il M5S meno…

Il vicepresidente del PD Andrea Orlando ha replicato:

Intanto salutiamo positivamente l’affermazione di un principio presente nelle parole di Berlusconi di oggi: il primo diritto da affermare e difendere è quello alla salute. In nome di questo va sviluppato, come noi abbiamo sempre auspicato, in Parlamento un dialogo costruttivo tra tutte le forze politiche ponendo fine a polemiche sterili ed inconcludenti.

E ha aggiunto:

Valuteremo con grande attenzione le proposte avanzate oggi da Forza Italia.

Ma l’altra metà del governo Conte è un po’ meno disponibile nei confronti di Berlusconi, infatti il viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni, del MoVimento 5 Stelle, ha detto: